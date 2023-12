Edifici di culto, erogati 32 mila 500 euro per lavori in quattro parrocchie

Il Comune contribuirà con 32 mila 500 euro agli interventi di manutenzione e di ristrutturazione delle quattro parrocchie che hanno chiesto di accedere al contributo per gli edifici di culto previsto dalla legge regionale sull’utilizzo degli oneri di urbanizzazione secondaria.La delibera che approva il programma di ripartizione è stata presentata alla giunta comunale dalla vicesindaca e assessora al bilancio Isabella Sala e sarà votata dal consiglio comunale in occasione della trattazione del bilancio di previsione.«Abbiamo accolto tutte le proposte, contribuendo così a far fronte a spese di cui beneficerà la comunità – fa presente la vicesindaco e assessora al bilancio Isabella Sala – .I contributi sono commisurati al valore degli interventi e non possono riguardare opere già realizzate, secondo quanto previsto dalla norma regionale».Alla parrocchia San Francesco D’Assisi andranno 13 mila euro quale contributo alla spesa di 47.700 stimata per la posa della recinzione, la realizzazione di nuovi accessi carrabili su via Vigna e via Mugna, per sistemare le aree a parcheggio e per riordinare l’isola ecologica.La parrocchia di Sant’Agostino spenderà 41 mila euro per rifare il tetto dell’oratorio, ottenendo un contributo di 11.200 euro.Alla parrocchia di San Giorgio, che ha programmato una spesa di 16 mila per la manutenzione straordinaria del campanile e della pavimentazione esterna, andranno 4.400 euro.Infine, alla parrocchia di Sant’Antonio ai Ferrovieri saranno erogati 3.900 euro per far fronte alla spesa di 14.150 per la sostituzione dei serramenti.