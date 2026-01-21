Bassano, al via i cantieri in centro storico

Partiranno nei prossimi giorni una serie di nuovi interventi di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle barriere architettoniche in alcuni tratti del centro storico.

I lavori consistono nella ripavimentazione in porfido, e l’eliminazione di sconnessioni, buche e deformazioni della pavimentazione in alcuni tratti di Piazza dell’Angelo, Piazza Libertà, Via Museo, Piazza Garibaldi, Via Barbieri e Via Jacopo Da Ponte.

“Con questi interventi – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Viero – abbiamo scelto di investire sulla qualità delle pavimentazioni stradali per garantire un transito sicuro alle utenze deboli quali pedoni, ciclisti e portatori di handicap, a partire dalle zone di maggiore afflusso come il centro storico. Crediamo che di fronte alle esigenze di una mobilità più sostenibile e accessibile servano risposte non solo emergenziali ma di prevenzione e pianificazione per costruire un ambiente urbano vivibile e a portata di tutti”.

Nello specifico, i lavori in partenza nei prossimi giorni riguarderanno:

la ripavimentazione completa di un’area di 200 metri quadri nel lato est di Piazza Garibaldi (tra Via Da Ponte, Via Barbieri e Via Museo) che ad oggi presenta diverse ondulazioni dovute ad assestamenti ed usura;

il risanamento di un avvallamento causato dal cedimento di un pozzetto di collegamento ai sottoservizi all’incrocio tra Via Da Ponte e Vicolo XX Settembre;

il riallineamento di un tratto di Via Museo e la sostituzione di alcuni masselli di pietra danneggiati dal transito di mezzi pesanti.

Rientrano inoltre nel progetto, per un costo complessivo di 110 mila euro, il rifacimento della pavimentazione in lastre di porfido sul lato nord della superficie esterna del Caffè Italia, già eseguito, e i seguenti altri interventi che saranno eseguiti nei prossimi mesi:

fissaggio e riallineamento di un tratto di 130 metri quadrati in Via Marinali, che ad oggi risulta degradato e caratterizzato da distacchi di cubetti di porfido;

ripristino di un cedimento stradale di fronte alla chiesa di San Giovanni e ricollocamento di cubetti smossi o rimossi lungo il lato sud di Piazza Libertà, tra gli incroci con Via Bellavitis e Via Roma;

ripavimentazioni di tratti deteriorati lungo Via Angarano;

riparazione della pavimentazione in acciottolato lungo un tratto di Vicolo Margnan.

«Questi – commenta il sindaco Nicola Finco – sono interventi di manutenzione fondamentali: da un lato ci permettono di garantire la sicurezza del transito degli utenti più deboli, dall’altro di intervenire sul decoro della città, sistemando in modo puntuale situazioni che oggi risultano pericolose e certamente poco decorose».

Per consentire l’esecuzione di questi interventi in sicurezza da parte della ditta “Porfido ed arte Consorzio Stabile A.R.” di Albiano (TN), da lunedì 26 gennaio a venerdì 6 febbraio 2026 sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità: