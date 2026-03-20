Lavori alla rete gas, modifiche alla viabilità in strada Scuole dell’Anconetta

Per consentire a V-Reti Spa di eseguire lavori di scavo e sostituzione delle condotte del gas in strada Scuole dell’Anconetta saranno introdotte modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra strada di Saviabona e il civico 92. I provvedimenti saranno in vigore dal 30 marzo al 30 luglio 2026, secondo l’avanzamento del cantiere.In particolare è prevista la chiusura temporanea della carreggiata nel tratto interessato dai lavori, con divieto di transito, eccetto residenti, pedoni e mezzi autorizzati e divieto di sosta con rimozione.Sarà comunque garantito l’accesso ai residenti, compatibilmente con le fasi di cantiere e il transito pedonale in sicurezza.Le deviazioni e i percorsi alternativi saranno indicati con apposita segnaletica sul posto.