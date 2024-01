È morto Vinicio Riva: la malattia, l’abbraccio del Papa e la puntata di Body Bizarre

A Isola Vicentina (Vicenza) è deceduto ieri Vincenzo Riva, 58 anni, colpito da morbo di von Recklinghausen, che aveva causato deformità al suo volto.

Il signor Riva era noto soprattutto per l’evento avvenuto nel novembre 2013, quando durante un’udienza in Vaticano, ricevette un lungo abbraccio e carezze da Papa Francesco. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, oggi ha espresso il cordoglio per la sua scomparsa, ricordando l’importanza del gesto di inclusione e socializzazione dimostrato dal Pontefice nei confronti di Vinicio. Questo evento ha fatto il giro del mondo, sottolineando l’importanza di garantire l’inclusione e la socializzazione come diritto universale per i malati, superando le barriere che potrebbero portare all’isolamento nella malattia, e come un dovere per l’intera società. A Vinicio Riva era stato dedicato un episodio di Body Bizarre programma televisivo su Real Time realizzato negli Stati Uniti e che proprio in America è trasmessa su Discovery Channel.

Il programma TV si basa sul racconto di casi di persone che hanno delle malattie, solitamente delle patologie rare