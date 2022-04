Donna mutilata nel Po: diffuse immagini dei vestiti per il riconoscimento

Non ha ancora un nome la donna di circa 30 anni trovata cadavere nel Po, con la testa e le mani mozzate lo scorso 4 aprile. I carabinieri di Rovigo hanno ottenuto dalla Procura l’ok alla diffusione degli indumenti, azione che può essere utile per il riconoscimento. Il cadavere era stato trovato nel Comune di Occhiobello (Rovigo). Non è nota l’arma usata dall’assassino e dalle comparazioni del DNA non è stato possibile risalire dall’identità della vittima. Il corpo mutilato era stato chiuso in un borsone, ritrovato vicino ad alcuni massi da due dipendenti Aipo.