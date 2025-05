Veneto – Uomo trovato morto in strada: non si esclude omicidio

Forze dell’ordine al lavoro, indagini tra le conoscenze della vittima

È stato trovato all’alba di oggi, riverso sull’asfalto in una strada di Porto Viro (Rovigo), il cadavere di Bruno Sette, pensionato del posto. L’uomo, che viveva con tre figli – due maschi e una femmina – è stato scoperto senza vita da un passante, che ha subito dato l’allarme.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto con i sanitari, hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude l’ipotesi dell’omicidio volontario.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, Sette sarebbe stato colpito con un oggetto contundente più volte e poi abbandonato in mezzo alla strada, probabilmente nel tentativo di simulare un investimento.

Gli investigatori stanno ora concentrando l’attenzione sulla rete di conoscenze più strette della vittima, cercando riscontri su eventuali conflitti personali o familiari.

Le indagini sono in corso.