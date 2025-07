Cadavere di una donna trovato nell’Adige: si indaga sull’identità

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Nella serata di mercoledì 9 luglio, al confine tra le province di Venezia e Rovigo, il fiume Adige ha restituito il corpo senza vita di una donna. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi della foce del corso d’acqua, tra Cavanella di Chioggia e Rosolina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Adria e i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di recupero del corpo con il supporto dei sommozzatori. La salma era in acqua da tempo e potrebbe appartenere a una persona anziana. È stata messa a disposizione della procura di Rovigo per gli accertamenti necessari a stabilirne l’identità e le cause del decesso.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, c’è anche quella che si tratti di Clara Rossignoli, la 79enne scomparsa ad aprile da Porto di Legnago. Le ricerche effettuate nei pressi del Comune veronese non avevano portato risultati. Sulla sua scomparsa, la procura di Verona aveva aperto un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere, iscrivendo nel registro degli indagati il nipote e l’ex compagna di quest’ultimo.

Le verifiche proseguono per accertare se vi sia un collegamento diretto tra il corpo ritrovato e il caso della donna scomparsa.