Donna investita da un’auto: è grave

Ieri pomeriggio a Torri di Quartesolo nel tardo pomeriggio un donna è stata investita poco dopo le 18 in via Po, a Marola: la 60enne, di origini straniere, era a piedi e stava attraversando la strada quando all’improvviso è stata investita da una Toyota Ayhoricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata investita da un’auto. La donna è stata subito soccorsa dal Suem e portata al San Bortolo dove è stata ricoverata in rianimazione.