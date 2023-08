Dal mondo – Non gli piace la pizza: chiede 5 milioni di dollari ad una catena

Qando ha ordinato la sua pizza lo scorso settembre da Taco Bell, Frank Siragusa forse non aveva idea che si sarebbe arrivati ​​a questo. Questo cliente insoddisfatto ha infatti deciso di attaccare il colosso americano del fast food per “pratiche commerciali sleali e ingannevoli”. In questione, la pizza-taco messicana che gli è stata servita non era così abbondante, secondo lui, come sulle foto contrattuali. È per questo motivo che sta rivendicando $ 5 milioni dalla società.

“Non avrei mai pagato 5,49 dollari” per una pizza del genere, ha dichiarato lunedì davanti all’ufficio del procuratore federale di Brooklyn, New York. A sostegno della sua denuncia, ha aggiunto le foto della famosa pizza-taco, che conteneva molto meno ripieno rispetto ai “piatti veri” dell’azienda. Frank Siragusa è stato supportato anche da altri clienti delusi dalla pizza, presentata nelle immagini commerciali come generosamente guarnita con carne di manzo, formaggio e verdure crude…

La pizza-taco messicana non è l’unica a essere messa in discussione. Per altri popolari prodotti Taco Bell, come “Crunchwrap Supreme”, “Grande Crunchwrap” o “Veggie Mexican Pizza”, la quantità di topping nelle immagini pubblicitarie sembra “raddoppiata” , assicurano gli avvocati di Frank Siragusa. Questi ultimi considerano queste pratiche “ingiuste e deludenti” , tanto più nel contesto dell’inflazione negli Stati Uniti. “I prezzi della carne sono molto alti e molti consumatori, in particolare i consumatori a basso reddito, stanno lottando finanziariamente”, hanno affermato gli avvocati di Franck Siragusa.

L’azienda appartenente alla Yum! Brands, che possiede entità come KFC o Pizza Hut, ha rifiutato di rispondere alle richieste della stampa.