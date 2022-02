Dà in escandescenze al supermercato: denunciato

Ieri nel tardo pomeriggio, a Vicenza, i militari della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.RM. hanno denunciato in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale, M. M., ventunenne, nigeriano, irregolare in Italia senza fissa dimora, già gravato da precedenti. L’uomo, alle 18 circa, in via Mercato Nuovo, nel corso di controllo a seguito di richiesta del personale del supermercato “Eurospar”, nonostante i ripetuti inviti, ha rifiutato di acconsentire al suo accompagnamento in caserma finalizzato all’identificazione, assumendo un atteggiamento provocatorio, ostruzionistico e violento.

L’uomo è stato segnalato all’ufficio preposto della locale Questura in merito alla sua posizione sul territorio nazionale.