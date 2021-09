Covid: Veneto, +445 contagi nelle ultime 24 ore

Numero di contagi Covid in crescita costante in Veneto, che registra 445 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 509). Non vi sono fortunatamente nuove vittime.

Il totale dei decessi resta fermo a 11.749, quello degli infetti dal’inizio dell’epidemia a 466.823. Lo riferisce il bollettino della Regione. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 11.661.

Sono in calo invece i dati ospedalieri, con 260 posti letto occupati da pazienti Covid nelle aree mediche (-6), e 57 (-2) nelle terapie intensive. (ANSA).