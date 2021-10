CORNEDO VICENTINO, UNA NUOVA RECINZIONE “GREEN” PER L’ASILO NIDO

Posizionata una nuova recinzione attorno all’asilo nido Comunale di Cornedo. L’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo: “Prenderci cura del nostro patrimonio immobiliare è un dovere, che riguarda anche le scuole. Abbiamo sostituito la recinzione per ridare all’asilo nido Comunale, uno dei pochi asili pubblici rimasti, più sicurezza e più decoro, utilizzando un materiale ecocompatibile”. Servizio di Paolo Usinabia.



Restyling sotto il segno dell’ecocompatibilità per gli esterni dell’asilo nido “Il Giardino dei Colori” di via Marconi a Cornedo.L’amministrazione Comunale di Cornedo ha provveduto a sostituire la recinzione precedente con una nuova recinzione bianca nell’innovativo materiale green WPC, ricavato dal bamboo.In totale sono stati posati ben 180,43 metri di recinzione modulare sul muretto esistente. Il WPC (Wood Plastic Composite o legno composito), è un materiale artificiale ricavato dal legno polverizzato (in questo caso bamboo) legato a un materiale plastico. Grazie a questa composizione si ottengono doghe esteticamente simili al legno naturale, a minor impatto ambientale, ma resistenti come se fossero delle resine plastiche.“L’investimento – ci dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Frigo – è di 46 mila euro ed avviene dopo le segnalazioni e le sollecitazioni arrivate non solo da parte di chi usufruisce della struttura (maestre o genitori) ma anche dai cittadini. La vecchia recinzione, infatti, era ammalorata e dava un senso di abbandono all’area. Con questo investimento e soprattutto grazie ad un’azienda del territorio che produce recinzioni con materiale innovativo ed ecocompatibile abbiamo fatto l’intervento, che permette da un lato di garantire una maggior sicurezza per i bambini e dall’altro ridona decoro alla struttura. L’asilo è un valore aggiunto non solo per il Comune ma per l’intera Valle dell’Agno essendo uno dei pochi asili veramente pubblici rimasti”