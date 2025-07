Vicentino – A fuoco palazzina che ospita migranti: 15 evacuati, 1 intossicato

Cornedo Vicentino, 29 luglio 2025 – Paura questa mattina in via Garibaldi a Cornedo Vicentino, dove un incendio è divampato nella mansarda di una palazzina di tre piani che ospita una struttura ricettiva per migranti e un’abitazione privata. 15 persone sono state evacuate, in prevalenza pakistani. La struttura è composta da tre appartamenti.

Le fiamme sono scoppiate intorno alle ore 7 e hanno reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con squadre da Arzignano, Schio e con l’autoscala del comando provinciale di Vicenza. Grazie alla rapidità delle operazioni, l’incendio è stato circoscritto e spento prima che potesse propagarsi al resto dell’edificio, che è stato comunque evacuato in via precauzionale.

Un uomo è rimasto lievemente intossicato dal fumo ed è stato assistito sul posto dal personale sanitario del Suem 118.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. I tecnici dei Vigili del fuoco stanno effettuando gli accertamenti per determinare le cause del rogo, al momento ancora in fase di verifica.