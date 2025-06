CORNEDO – TUTTO PRONTO PER LA BOOKWEEK: IL FESTIVAL LETTERARIO E L’INCONTRO CON GLI AUTORI

Torna la Book Week a Cornedo Vicentino con un ricco programma di incontri e autori di prestigio

Cornedo Vicentino si prepara ad accogliere la terza edizione della Book Week, un evento che celebra la lettura e il dialogo con alcuni dei più importanti protagonisti del panorama letterario e culturale italiano. Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, la Sala San Giovanni sarà il fulcro di un fine settimana interamente dedicato ai libri, con presentazioni, dibattiti e momenti di confronto con il pubblico.

La Book Week, giunta alla sua terza edizione, si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura e per chi desidera approfondire temi di attualità, economia, scienza e società. Il programma, curato per offrire una panoramica ampia e stimolante, vedrà alternarsi autori di narrativa, saggistica e varia, in un format che privilegia il confronto diretto tra scrittori, giornalisti e pubblico.

“Siamo entusiasti di presentare questa terza edizione della Book Week, un’iniziativa che si è affermata come un pilastro della nostra offerta culturale”, dichiara il Sindaco Francesco Lanaro. “In un’epoca in cui la velocità delle informazioni spesso prevale sulla profondità della riflessione, eventi come la Book Week offrono uno spazio prezioso per il pensiero critico, l’arricchimento personale e il dialogo costruttivo. Accogliere a Cornedo Vicentino personalità di spicco del calibro di Carlo Cottarelli, Oscar Farinetti, Federico Faggin e Mario Giordano è per noi motivo di grande orgoglio e testimonianza del valore che attribuiamo alla promozione della lettura e alla diffusione della cultura. Invito tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questi incontri unici, per condividere la bellezza della conoscenza e la ricchezza del confronto.”

Il programma della Book Week 2025 è stato strutturato per offrire un’esperienza immersiva e diversificata:

Programma Incontri con gli Autori

Venerdì 20 Giugno

Ore 18:30-19:30: Carlo Cottarelli presenterà “Senza giri di parole, la verità sulle sfide economiche e sociali del nostro futuro” (Mondadori), dialogando con Gianmaria Pitton de Il Giornale di Vicenza.

presenterà “Senza giri di parole, la verità sulle sfide economiche e sociali del nostro futuro” (Mondadori), dialogando con Gianmaria Pitton de Il Giornale di Vicenza. Ore 21:00-22:00: Oscar Farinetti interverrà con “Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano” (Slow Food Editore), in conversazione con Giancarlo Brunori de Il Giornale di Vicenza.

Sabato 21 Giugno

Ore 10:15-11:15: Giorgio Volpi , ricercatore e divulgatore scientifico, vincitore Premio Green Book 2025, presenterà “La natura lo fa meglio (e prima)” (Aboca).

, ricercatore e divulgatore scientifico, vincitore Premio Green Book 2025, presenterà “La natura lo fa meglio (e prima)” (Aboca). Ore 11:30-12:30: Lo scienziato e imprenditore Federico Faggin sarà protagonista con “Oltre l’invisibile. Dove scienza e spiritualità si incontrano” (Mondadori), condotto da Nicoletta Martelletto de Il Giornale di Vicenza.

Lo scienziato e imprenditore sarà protagonista con “Oltre l’invisibile. Dove scienza e spiritualità si incontrano” (Mondadori), condotto da Nicoletta Martelletto de Il Giornale di Vicenza. Ore 16:15-17:15: Riccardo Dal Ferro (RicK DuFer) , filosofo e performer teatrale, presenterà “Dio era morto. Riscoprire il divino senza cadere nelle nuove superstizioni” (Feltrinelli), in dialogo con Maria Gaia Fusilli di VeneziePost.

, filosofo e performer teatrale, presenterà “Dio era morto. Riscoprire il divino senza cadere nelle nuove superstizioni” (Feltrinelli), in dialogo con Maria Gaia Fusilli di VeneziePost. Ore 17:30-18:30: Massimo Toniato, videomaker e autore, presenterà “AI KILLED THE VIDEO STAR. L’Intelligenza Artificiale nell’Audiovisivo” (Post Editori), con Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost.

Domenica 22 Giugno

Ore 10:00-11:00: Silvia Zanella , giornalista e Head of Employer Branding and Employee Experience EY Italia, presenterà “Basta lavorare così. Come trovare un equilibrio tra vita e lavoro” (Bompiani), in conversazione con Cinzia Zuccon de Il Giornale di Vicenza.

, giornalista e Head of Employer Branding and Employee Experience EY Italia, presenterà “Basta lavorare così. Come trovare un equilibrio tra vita e lavoro” (Bompiani), in conversazione con Cinzia Zuccon de Il Giornale di Vicenza. Ore 11:30-12:30: Il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano interverrà con “Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti” (Rizzoli), condotto da Chiara Roverotto de Il Giornale di Vicenza.

Il giornalista e conduttore televisivo interverrà con “Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti” (Rizzoli), condotto da Chiara Roverotto de Il Giornale di Vicenza. Ore 15:30-16:30: Franco Lovato, avvocato e documentarista storico, presenterà “Il coraggio delle maree” (Phatos edizioni), in dialogo con Graziana Marraffa, curatrice della Book Week.

Testimonianze dal Mondo dell’Editoria

La Book Week offrirà anche un’occasione unica per scoprire i retroscena del mondo editoriale, con incontri dedicati ai processi di creazione e distribuzione del libro:

Venerdì 20 Giugno

Ore 14:30-15:15: “Dal manoscritto alla libreria: la catena del libro” con Giuseppe Cantele (direttore Ronzani) e Camilla Valletti (caporedattrice L’Indice dei Libri del Mese).

“Dal manoscritto alla libreria: la catena del libro” con (direttore Ronzani) e (caporedattrice L’Indice dei Libri del Mese). Ore 15:30-16:15: “Esordire oggi: le strade per pubblicare il primo romanzo” con la scrittrice Maria Pia Veladiano (vincitrice Premio Calvino) e Chiara D’Ippolito (responsabile Ufficio stampa Premio Calvino e L’Indice dei Libri del Mese).

“Esordire oggi: le strade per pubblicare il primo romanzo” con la scrittrice (vincitrice Premio Calvino) e (responsabile Ufficio stampa Premio Calvino e L’Indice dei Libri del Mese). Ore 16:30-17:15: Analisi di “Franny e Zooey di J.D. Salinger” (Einaudi) nella nuova traduzione di Matteo Colombo, con Chiara D’Ippolito e Camilla Valletti.

Sabato 21 Giugno

Ore 9:00-10:00: “Come nasce una rivista culturale? L’Indice dei Libri del Mese” con Camilla Valletti .

“Come nasce una rivista culturale? L’Indice dei Libri del Mese” con . Ore 15:00-16:00: “Cosa vuol dire fare l’ufficio stampa culturale?” con Chiara D’Ippolito .

“Cosa vuol dire fare l’ufficio stampa culturale?” con . Ore 18:45-19:45: “Il lavoro dell’editor: come si lavora sul libro” con la scrittrice Emanuela Canepa (vincitrice Premio Calvino 2017).

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la Sala San Giovanni, Piazza Aldo Moro 27, Cornedo Vicentino (VI). Per maggiori informazioni e per registrarsi agli eventi, si consiglia di consultare il sito ufficiale della Book Week.

La Book Week di Cornedo Vicentino è un’opportunità da non perdere per immergersi nel mondo dei libri e lasciarsi ispirare dalle voci più autorevoli del nostro tempo.