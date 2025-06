Vicenza – Cornedo: Il vescovo Giuliano ordina due nuovi preti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Domenica 8 giugno alle 16.00 in Cattedrale il vescovo Giuliano ordinerà due nuovi preti per la diocesi di Vicenza: Alex Cailotto e Paolo Allegro, diaconi diocesani, che hanno compiuto la formazione nel seminario di Vicenza. L’annuncio dell’ordinazione era stato dato nel corso della Messa Crismale, scelta particolarmente significativa perché durante quella celebrazione i presbiteri rinnovano le loro promesse e gli impegni assunti con l’ordinazione presbiterale.

«Guardando ai due diaconi che diventano presbiteri, risuonano anche per noi le parole di Papa Leone XIV: “Voi siete testimonianza del fatto che Dio non si è stancato di radunare i suoi figli, pur diversi, e di costituirli in una dinamica unità. Non si tratta di un’azione impetuosa, ma di quella brezza leggera che ridiede speranza al profeta Elia nell’ora dello scoraggiamento (cfr 1Re 19,12)” (Omelia, 31 maggio 2025)», ha ricordato il vescovo Giuliano.

«La risposta alla chiamata del Signore di don Alex e don Paolo, con il discernimento che l’ha accompagnata in questi anni di Seminario, ridonano speranza alla nostra Chiesa diocesana», ha concluso mons. Brugnotto.

La celebrazione eucaristica verrà trasmessa in diretta anche da Radio Oreb e sul canale YouTube della diocesi di Vicenza.

Profilo biografico dei futuri presbiteri:

Alex Cailotto, nato a Valdagno nel 1995, residente a Cornedo Vic.no, parrocchia di Muzzolon. Bacellerato in Teologia il 28 giugno 2024. Ordinato diacono il 6 ottobre 2024.Attualmente in servizio pastorale nell’up di San Bonifacio.

Paolo Allegro, nato a Cittadella nel 1987, residente a San Giorgio in Bosco, parrocchia di San Giorgio in Brenta. Laurea in Architettura nel 2012. Bacellerato in Teologia il 9 febbraio 2024. Ordinato diacono il 14 maggio 2023.Attualmente in servizio pastorale nell’up “Sinistra Brenta” – Bassano del Grappa.