OVEST VICENTINO – Sale su un autobus e allunga le mani su una ragazzina: denunciato straniero per violenza sessuale su minori

Nel tardo pomeriggio di sabato 20 aprile 2024 un gruppo di giovani si trovava a bordo della corriera STV nella tratta da Cornedo Vicentino in direzione di Valdagno. A bordo anche un giovane maggiorenne di nazionalità Indiana che, sedutosi accanto ad una ragazzina, approfittando di un posto lasciato libero, ha approcciato l’adolescente prima con sguardi ed atteggiamenti allusivi e successivamente con indesiderate carezze sui fianchi della minorenne. Alle rimostranze della giovane si è subito aggiunta la solidale reazione del gruppo di amiche ed amici presenti, talmente concitata da indurre il molestatore a desistere dai propri intenti, scendendo dal mezzo alla prima utile fermata di Valdagno e facendo perdere le proprie tracce. Seppur spaventata, la vittima non si è persa d’animo. Avvistata la Stazione Mobile nelle vie del centro, la minorenne ha subito chiesto aiuto ai Carabinieri raccontando l’accaduto e descrivendo il molestatore. La rapida attivazione di due pattuglie delle Stazioni di Crespadoro e Recoaro Terme ha consentito l’immediata localizzazione del giovane straniero, nascosto all’interno di un buio parcheggio semiinterrato poco distante dalla fermata dell’autobus. Il soggetto è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per violenza sessuale su minore