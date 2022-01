Movida cittadina, 465 controllati: raffica di espulsioni e multe

Nel fine settimana e nella serata una raffica di controlli ha visto la partecipazione di personale della Polizia di Stato della Questura di Vicenza, del Comando Provinciale dell’Arma Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Vicenza, con l’impiego di circa 25 uomini per ciascuna giornata.

I blitz si sono concentrati sia nelle zone centrali del Capoluogo che in quelle più periferiche, specie in quelle caratterizzate dalla maggiore concentrazione di persone nel fine settimana, così come alle zone vicine alla Stazione Ferroviaria, caratterizzate dalla presenza di numerosi negozi etnici, nonché alcuni esercizi commerciali (soprattutto bar) su cui erano giunte segnalazioni da parte della cittadinanza o per i quali si erano registrati uno o più interventi di delle forze dell’ordine.

Quindi sono state controllate le zone di Piazza XX Settembre e Ponte degli Angeli, Ponte Alto e Vicenza Est (con mirati posti di controllo), i locali della “movida” della zona Fiera, Vicenza Est e Stanga.

Sono state controllate 465 (di cui 127 cittadini stranieri), 92 dei quali con precedenti penali o di Polizia – e 71 esercizi commerciali.

A seguito di tutte queste verifiche poi si sono attuati:

1 espulsione con accompagnamento alla frontiera. Si tratta di un cittadino tunisino del 1976 ormai da tempo solito stazionare e dormire in alloggi di fortuna nella zona di Ponte degli Angeli, spesso accompagnato da un cane (che, nell’occasione, è stato preso in cura dal servizio veterinario dell’ A.U.L.S.S. 8), più volte segnalato per l’atteggiamento di disturbo e molestie a passanti ed avventori di vari esercizi pubblici della zona, e con a proprio carico numerosi precedenti penali o di Polizia.

2 Espulsioni con Ordine di allontanamento dal Terrorio Nazionale emessi dal Questore nei confronti di un cittadino gambiano del 1993 (ex richiedente asilo con richiesta di protezione rigettata) ed un cittadino filippino del 1968.

8 Revoche di Permessi di Soggiorno

11 Fogli di Via Obbligatori

• 13 Avvisi Orali

· 1 multa nei confronti del titolare di un esercizio commerciale di Viale Milano in quanto le slot machines risultavano accese in orario non consentito con un avventore dedito al gioco

· 1 Sanzione amministrativa a carico di un avventore di un esercizio pubblico per il cui ingresso era invece necessario il green pass rafforzato;

· 1 multa a carico di un cittadino senegalese trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente (gr. 1,00 di marijuana) per uso personale.