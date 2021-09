VENETO – Trovato morto il 65enne scomparso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Aggiornamento ore 11.00 – E’ stato trovato morto nelle vicinanze dell’abitazione il 65enne scomparso da ieri a Pieve di Cadore. Non si esclude un gesto estremo. Alle ricerche hanno partecipato oltre ai vigili del fuoco anche il Soccorso Alpino, la Giardia di Finanza e i Carabinieri.

Ore 8.00 – Continuano le ricerche in montagna di Roberto Tabacchi, 65enne di Pieve di Cadore, che ieri mattina verso le 10 si era fatto lasciare in piazza dal genero al rientro da Belluno, per poi proseguire a piedi ma senza dare indicazioni sull’itinerario scelto. L’uomo è stato atteso invano a casa.

Il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino sta facendo campo base al Palaghiaccio di Tai di Cadore e le squadre stanno percorrendo tutta la sentieristica della zona. Il cellulare dell’uomo risulta spento. Tabacchi è alto 1.63, indossa pantaloni scuri e una maglia bianca a righe celesti.

Chiunque avesse sue notizie deve contattare i Carabinieri. Al momento, sono impegnate nelle ricerche 30 persone tra Soccorso alpino, Carabinieri, Guardia di finanza e pompieri.