Conte in Veneto: “Vaccini, non escludiamo obbligo se necessario”

“Se si arriverà, alla luce dei dati epidemiologici e delle condizioni che ci saranno fornite, alla proposta di rendere obbligatorio il vaccino non lo escludiamo affatto”. Lo ha detto oggi l’ex premier Giuseppe Conte, a Oderzo (Treviso), ad un evento dei 5 Stelle.

“Ma in questo momento – ha aggiunto – credo che lo strumento su cui puntare sia il Green Pass in tutti i luoghi di aggregazione, confronto e affollamento”. Completare la campagna vaccinale, ha concluso, “è stato l’obiettivo del Conte 2, e che condividiamo col governo Draghi. Prima si chiude la campagna , prima metteremo in sicurezza i cittadini e ripartirà l’economia”.

(ANSA).