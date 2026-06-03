Consegnata la nuova Peugeot e-208 alla Polizia Locale Nordest Vicentino

NORD EST VICENTINO, 3 GIUGNO – È stata consegnata questa mattina, presso la sede del Comando del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, la nuova Peugeot e-208 elettrica acquistata grazie al contributo regionale di 15.000 euro destinato al rinnovo del parco veicolare degli enti locali, con contestuale rottamazione di un mezzo ormai obsoleto.

Alla cerimonia erano presenti il nuovo Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, i membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il Comandante e Vice Comandante della Polizia Locale Nordest Vicentino e rappresentanti della concessionaria Ceccato Automobili, che ha curato la fornitura del veicolo.

L’arrivo della nuova vettura rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di ammodernamento avviato dal Consorzio. Già l’anno scorso, infatti, erano entrati in servizio due nuovi veicoli acquistati anch’essi grazie a contributi regionali ed entro l’anno arriverà un nuovo veicolo attrezzato, il tutto nell’ambito di una strategia complessiva finalizzata a rinnovare un parco mezzi caratterizzato da veicoli con elevato chilometraggio e sempre più onerosi sotto il profilo gestionale e manutentivo.

Il nuovo mezzo, destinato agli spostamenti istituzionali e di servizio che non richiedono l’utilizzo di veicoli con livrea d’istituto, consentirà di ottimizzare l’impiego delle auto operative, migliorando l’efficienza organizzativa e riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Il programma di ammodernamento non riguarda soltanto i veicoli. Il Consorzio ha infatti recentemente investito nell’acquisto di nuovi giubbotti antiproiettile per il personale e di un etilometro di ultima generazione destinato ai servizi di pronto intervento e controllo della circolazione stradale, confermando la volontà di dotare gli operatori di strumenti sempre più moderni ed efficaci.

Il Comandante del Consorzio ha sottolineato come il rinnovo del parco mezzi costituisca una priorità strategica per l’Ente:

«Questo nuovo veicolo risponde a una precisa esigenza organizzativa del Consorzio, consentendo di destinare alle attività istituzionali e di collegamento un mezzo dedicato, senza sottrarre ai servizi di controllo del territorio le auto operative. Si tratta di un ulteriore tassello del percorso di ammodernamento che stiamo portando avanti per rendere il servizio sempre più efficiente e adeguato alle esigenze dei Comuni e dei cittadini.»

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci:

“La consegna odierna di un autoveicolo elettrico, va a rinforzare la dotazione a disposizione degli operatori del nostro Consorzio di Polizia Locale, e nello stesso tempo incide positivamente sulla sostenibilità del servizio. I Comuni soci sono consci della necessità di proseguire nel solco del rinnovamento del parco auto utilizzato dai nostri bravi agenti, infatti è in itinere una ulteriore acquisizione che probabilmente diventerà realtà in autunno. A questo si affianca una politica di miglioramento della dotazione strumentale, a tutela degli operatori, in particolare nelle funzioni sempre più necessarie di pubblica sicurezza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha dichiarato:

«L’arrivo di questa nuova auto elettrica rappresenta un doppio investimento: nella sicurezza del territorio e nella sostenibilità ambientale. Dotare la Polizia Locale Nordest Vicentino di mezzi moderni ed efficienti significa mettere gli agenti nelle migliori condizioni per svolgere il proprio lavoro, garantendo al tempo stesso una riduzione dell’impatto ambientale. È un segnale concreto dell’attenzione che riserviamo all’innovazione, alla qualità dei servizi e alla tutela della comunità.»

Particolarmente significativo anche l’intervento della concessionaria Ceccato Automobili:

«Oggi consegniamo alla Polizia Locale Nordest Vicentino una Peugeot e-208: una consegna che per noi di Ceccato Automobili è particolarmente importante e significativa per più di un motivo. Innanzitutto, perché essere a fianco di enti come la Polizia Locale ci rende molto orgogliosi. Conosciamo il significato prezioso dell’impegno della Polizia Locale nei confronti della comunità in cui opera: è un aiuto costante e concreto, che rende questo ente un punto di riferimento indispensabile nella vita dei cittadini. Poter contribuire con i nostri mezzi al lavoro degli agenti di Polizia è anche una risposta al nostro senso di responsabilità: più che mai oggi vogliamo che Ceccato Automobili sia una realtà che sostiene e aiuta il territorio in cui opera e cresce.»

La consegna della nuova Peugeot e-208 conferma l’impegno del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino verso una pubblica amministrazione moderna, efficiente e sostenibile, capace di coniugare innovazione, sicurezza e attenzione all’ambiente nell’interesse delle comunità locali.