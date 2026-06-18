Congresso nazionale Fap Acli, Vicenza domina: Luzi primo eletto, Visonà guida i probiviri

Vicenza si conferma protagonista a livello nazionale nel mondo della Fap Acli. Al VII Congresso nazionale della Federazione anziani e pensionati delle Acli, svoltosi nei giorni scorsi a Roma e dedicato al tema “Un ponte tra passato e futuro”, la delegazione vicentina ha ottenuto risultati di assoluto rilievo, confermando il peso della realtà berica all’interno dell’associazione.

La delegazione, la più numerosa tra quelle presenti, ha rappresentato gli oltre 16 mila iscritti della provincia di Vicenza ed era guidata dal segretario provinciale Andrea Luzi e dal segretario regionale Giuseppe Brighenti, che ricopre anche il ruolo di presidente delle ACLI di Vicenza aps.

A certificare la forza della rappresentanza vicentina e veneta sono stati i risultati delle elezioni per il rinnovo degli organismi nazionali. Andrea Luzi è risultato il primo degli eletti nel nuovo Comitato nazionale Fap Acli con 89.950 voti. Ottimo risultato anche per Serafino Angelo Zilio, già segretario nazionale, che ha ottenuto 69.950 voti.

Prestazione di rilievo anche per Alessandra Visonà, risultata la prima degli eletti nel Collegio dei probiviri con 81.000 voti.

A questo si aggiunge una significativa presenza veneta nel nuovo Comitato nazionale: sono infatti sette i rappresentanti della regione eletti nell’organismo, compreso Giuseppe Brighenti. Un dato che assume ancora maggiore valore considerando che sei dei primi undici eletti provengono dal Veneto.

Un risultato che, secondo quanto evidenziato dagli organizzatori, è stato reso possibile grazie al lavoro di coordinamento svolto dalla delegazione vicentina e veneta sotto la guida di Andrea Luzi, con il supporto del segretario regionale Giuseppe Brighenti.

Nel corso del Congresso sono stati individuati anche i principali obiettivi che guideranno l’azione della Fap Acli nei prossimi anni. Tra le priorità figurano il contrasto alla solitudine e all’isolamento sociale degli anziani attraverso la promozione di relazioni e partecipazione; la difesa di un sistema sanitario pubblico, universale e vicino ai cittadini, con particolare attenzione all’assistenza territoriale e domiciliare; il rafforzamento della presenza dell’associazione nei territori e nei processi decisionali legati al welfare locale.

Tra gli altri temi emersi vi sono la promozione dell’alfabetizzazione digitale per evitare nuove forme di esclusione, il sostegno al dialogo intergenerazionale valorizzando il ruolo degli anziani nelle comunità, l’impegno per la pace, la solidarietà e la giustizia sociale e lo sviluppo di esperienze condivise di servizio civile tra giovani e anziani.

«Ringrazio la delegazione vicentina e veneta di questo straordinario risultato, che premia in particolare la forza della Fap Acli della provincia di Vicenza, la prima in Italia in ambito Acli per numero di associati con oltre 16 mila soci. Continuerò la mia esperienza da segretario provinciale – ha commentato Andrea Luzi – non avendo intenzione di ricoprire l’incarico di segretario nazionale, anche se non farò mancare il mio contributo per la crescita dell’Associazione».