Concorso online fittizio: hacker rubano dati e svuotano carte di credito

Il Giornale di Vicenza riporta dell’operazione di phishing che sta colpendo in tutto il territorio vicentino. Nell’ultimo periodo, diversi cittadini stanno cadendo nella trappola tesa da alcuni hacker, rei di promuovere un concorso a premi inesistente per ottenere i dati personali e i soldi dei malcapitati.

Il modus operandi è simile in tutte le circostanze: inviata la mail da un indirizzo di posta elettronica contenente la parola Decathlon, l’azienda utilizzata dagli hacker per la truffa. L’oggetto della mail contiene caratteri speciali, maiuscole e alcune lettere vengono sostituite con numeri e cliccando sul sondaggio, il cui premio sarebbe una ebike, le persone accedono ad una pagina in cui devono aprire un pacco regalo e scoprire se hanno vinto. Tuttavia, vengono poi richiesti i dati personali e quelli della carta di credito, venendo quindi truffati e depredati visto che il premio non arriverà mai e, anzi, alcune carte di credito sono state svuotate dai pirati.