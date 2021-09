Concerti Madame, Sangiovanni, Venditti, De Gregori, Pezzali e Nek: piazza aperta fino alle 19.30, poi green pass e prenotazione

Concerti in piazza dei Signori, fino alle 19.30 nessuna chiusura. Poi serve la prenotazione ai tavoli o il biglietto con il green pass

Conto alla rovescia per la successione dei grandi concerti di settembre. Da domani fino al 13 settembre, contestualmente alle manifestazioni di ViOff, la piazza dei Signori ospiterà alcune delle più amate star della musica italiana.

I concerti di Madame/Sangiovanni (7 settembre), Venditti (8 settembre), De Gregori (10 settembre), Max Pezzali (11 settembre) e Nek (13 settembre), si svolgeranno nell’assoluto rispetto della normativa anticovid.

Fino alle 19.30 anche le zone più a ridosso di piazza dei Signori resteranno in ogni caso completamente aperte, con accesso garantito fino a quell’ora a negozi ed esercizi pubblici.

“Riusciamo a portare nel cuore di Vicenza – ricorda l’assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine – cinque autentici beniamini della musica italiana in piena sicurezza, mantenendo l’apertura di tutte le attività fino alle 19.30. Ringrazio tutti i commercianti per la collaborazione e la disponibilità e invito i cittadini ad attenersi alle disposizioni che ci consentono di organizzare questi grandi eventi anche in un momento ancora piuttosto delicato, con il fondamentale supporto delle forze dell’ordine”.

Fino alle 19.30 dei giorni 7, 8 , 10, 11 e 13 settembre, quindi, non ci saranno restrizioni nell’accesso alle zone limitrofe alla piazza. Poi scatteranno i varchi. Da quell’ora l’accesso ai plateatici dei bar adiacenti a piazza dei Signori e in piazza Biade potrà avvenire solo se in possesso di prenotazione del tavolo con controlli effettuati dal personale dell’organizzazione in contra’ Santa Barbara, contra’ Manin, contra’ Morette, contra’ del Monte (incrocio con corso Palladio), contra’ Cavour (altezza Bar Garibaldi), piazzetta Palladio (altezza farmacia Doria), sottoportico Basilica da piazza delle Erbe, contra’ Catena, contra’ Gazzolle, stradella dei Servi.

Avranno ovviamente libero accesso i residenti.

A partire dalle 20 in contra’ del Monte e sul lato delle colonne di piazza dei Signori sarà consentito l’ accesso all’area dei concerti a coloro che potranno esibire biglietto per lo spettacolo e il green pass. All’interno dell’area sarà allestito un punto di ristoro.

In occasione degli eventi promossi da TVA Video Media (Miss Provincia del 9 settembre) e da VIOFF (Concerto studenti del Conservatorio del 12 settembre) sarà delimitata la sola area spettacoli con ingressi da contra’ del Monte e piazza dei Signori (lato colonne).