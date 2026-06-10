Comuni montani, dalla Regione 250.000 euro per sostenere i territori più svantaggiati

VENEZIA, 10 GIUGNO – La Giunta regionale del Veneto ha approvato il provvedimento che definisce criteri e modalità per l’attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna per l’anno 2026, stanziando complessivamente 250.000 euro destinati al sostegno delle spese di gestione e funzionamento degli enti locali.La misura, prevista dalla legge regionale 30/2007, è dedicata ai Comuni montani che presentano maggiori criticità sotto il profilo demografico, socioeconomico e territoriale. Le risorse saranno destinate in particolare al finanziamento di servizi sociali, trasporto scolastico, gestione e manutenzione della viabilità comunale con sgombero neve e riscaldamento di edifici pubblici e scuole. Sono 133 i Comuni montani veneti potenziali beneficiari del contributo regionale, che viene graduato sulla base degli indicatori di spopolamento, anzianità della popolazione e abbandono del territorio agricolo. Tra questi, 25 Comuni presentano condizioni di elevato svantaggio, data la compresenza dei tre succitati indicatori, e per tal motivo saranno destinatari dei contributi regionali per il 2026. Il provvedimento prevede inoltre un ristoro straordinario di 10.000 euro al Comune di Rivamonte Agordino, penalizzato nelle annualità 2024 e 2025 da un errore statistico successivamente corretto. “Con questo intervento – dichiara l’assessore agli Enti locali Marco Zecchinato – rinnoviamo l’attenzione della Regione verso le amministrazioni che operano nei contesti più complessi del Veneto. I piccoli Comuni montani garantiscono servizi essenziali ai cittadini nonostante risorse limitate, costi di gestione più elevati e difficoltà legate alla conformazione del territorio. Questo sostegno rappresenta un aiuto concreto per mantenere efficienti servizi fondamentali e per assicurare qualità della vita alle comunità locali. Abbiamo scelto di confermare criteri ormai consolidati e condivisi perché consentono di indirizzare le risorse verso le realtà che presentano le maggiori condizioni di svantaggio. È un segnale importante di vicinanza ai sindaci che ogni giorno affrontano le sfide della gestione dei territori montani”. “Le nostre montagne – sottolinea l’assessore alla Montagna Dario Bond – rappresentano un patrimonio strategico per l’intero Veneto e meritano politiche attente e mirate. Contrastare lo spopolamento, sostenere i servizi e garantire condizioni adeguate di vivibilità significa investire sul futuro delle comunità montane e sulla loro capacità di presidiare il territorio. Il provvedimento tiene conto anche del nuovo quadro normativo nazionale che ha ridefinito la classificazione dei Comuni montani, e conferma la volontà della Regione di accompagnare questi territori in un percorso di sviluppo equilibrato. Le risorse messe a disposizione, pur contenute, sono indirizzate a esigenze concrete e quotidiane, dalla manutenzione delle strade al trasporto scolastico, fino ai servizi sociali, che nelle aree montane assumono un valore ancora più rilevante”. I Comuni destinatari del contributo sono: Cibiana, Danta, Ospitale, Lastebasse, Soverzene, Arsiè, Sovramonte, Lorenzago, Vallada Agordina, Val di Zoldo, Rivamonte, Selva di Cadore, Vodo, Cencenighe, Posina, Lozzo, S. Pietro di Cadore, Alleghe, Comelico Superiore, Seren del Grappa, Valli del Pasubio, Fonzaso, S. Gregorio nelle Alpi, Lusiana Conco, Valbrenta. La delibera sarà ora trasmessa al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.