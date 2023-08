Commissione Federalismo – Zaia: “Stefani è competente e motivato”

“La nomina di Alberto Stefani è anche un riconoscimento al lavoro effettuato dall’intero Veneto per la riforma dell’autonomia. La commissione bicamerale per il federalismo, nell’onorevole Stefani trova un presidente competente, motivato, con alle spalle una lunga esperienza nel campo dell’autonomia. La nomina del Presidente del Senato e del Presidente della Camera ha certamente colto nel segno, scegliendo un rappresentate di spessore per la commissione; ora l’auspicio è che il percorso di questa riforma possa ulteriormente accelerare, affrontando con pragmatismo e concretezza il passaggio parlamentare, dando ai cittadini le risposte che chiedono da tempo. A Stefani e a tutti i colleghi impiegati su questo delicato tema auguro buon lavoro”.

Sono le parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, appresa la notizia della nomina dell’onorevole Alberto Stefani a presidente della commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo.