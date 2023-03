Colpo di caldo anomalo in Francia: 31° nell’Ovest, molti dipartimenti in forte carenza idrica

Mercoledì pomeriggio, un profumo d’estate aleggiava per le strade di Dax (Comune francese situato nel dipartimento delle Landes nella regione della Nuova Aquitania). Il termometro segnava 31 gradi, temperatura record per il mese di marzo. Questa soglia di 30 gradi è molto rara nella Francia metropolitana in questo momento. Finora è stato superato solo due volte: a Pau il 25 marzo 1955 (record 31°C) ea Figari il 24 marzo 2001 (record 30,3°C). Si tratta di un flusso di aria calda dall’Africa.

Un secondo fenomeno meteorologico spiega questo caldo record. Ai piedi dei Pirenei avviene quello che viene chiamato effetto foehn . Per compressione, durante un flusso da sud, l’aria si secca e si riscalda ed è per questo che si raggiungono temperature così calde, e anche dal mattino.

Allerta siccità

I dipartimenti in allerta sono Ariège, Calvados, Corrèze, Creuse, Eure, Gard, Gers, Haute-Garonne, Haute-Savoie, Hautes-Pyrénées, ‘Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne, Marne, Sarthe , Savoia, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Vaucluse e Yonne . Per questi dipartimenti viene rilasciato dalle prefetture interessate solo un incentivo al risparmio idrico. in allerta 6 dipartimenti: Alpes-de-Haute-Provence, Drôme, Haute-Saône, Isère, Vienne e Yvelines . Altri 5 dipartimenti sono in allerta: Ain, Aude, Oise, Pyrénées-Orientales e Var . Queste soglie di allerta implicano limitazioni al prelievo di acqua. Infine, Bouches -du-Rhône è considerata in crisi.