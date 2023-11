CHIAMPO – Scuola: parte l’iniziativa ‘La Valle del Chiampo Orienta’

Al via con un primo appuntamento la prossima settimana l’iniziativa unica del Comune di Chiampo che mette a sistema scuola, imprese e operatori per orientare i ragazzi delle medie alla scelta dell’istituto superiore e, in una seconda fase, i ragazzi delle superiori al mondo del lavoro. Con la collaborazione di Scatola Cultura. Intervista all’assessore all’Istruzione Sofia Bertoli. Sotto: le locandine dei primi due eventi.