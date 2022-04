Cerca di rubare bici da 680 euro a Vicenza: preso e denunciato

Tentato furto martedì 5 aprile, nel pomeriggio, a Vicenza in Piazzale Bologna. I carabinieri della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.RM, hanno rintracciato e denunciato per tentato furto aggravato, B. G., vicentino ventiseienne, senza fissa dimora, gravato da precedenti che, alle ore 15.30, attraverso il sistema di videosorveglianza comunale, è stato notato nell’atto di manomettere il lucchetto che assicurava al palo una bicicletta lasciata in sosta del valore quantificato di € 680,00. Il malintenzionato desisteva solo grazie all’immediato intervento dell’equipaggio inviato sul posto. I militari intervenuti riuscivano ad individuare anche il proprietario della bici e lo informavano dell’accaduto.