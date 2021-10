Cerca di liberarsi della droga e scappare: spacciatore nigeriano arrestato dai carabinieri

Un 47enne nigeriano, in Italia irregolarmente, D.N., è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha poi cercato di disfarsi della droga, ma è stato fermato dai carabinieri. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il fatto giovedì, quando in via Pizzocaro, a Sant’Andrea. I militari stavano pattugliando la zona, quando si sono accorti di uno scambio sospetto tra due uomini. Dati i movimenti sospetti, i carabinieri si sono avvicinati per vederci chiaro e lo spacciatore, accortosi della presenza dei militari, se l’è subito data a gambe. L’altro, N.D., è stato invece immobilizzato e ammanettato, dopo aver opposto resistenza. L’uomo aveva lanciato due involucri contenenti droga, ma solo uno è stato recuperato: conteneva 6 grammi di eroina purissima, oltre a 300 euro in contanti.

La convinzione dei militari è che N.D., pur essendo acquirente in questo frangente, avesse acquistato la droga per rivenderla. La quantificazione del valore della droga è ancora in fase di definizione.