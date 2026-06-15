Catamarano travolge barca a vela, quattro morti e un disperso al largo della Croazia

Zagabria, 14 giugno 2026 – Una grave collisione in mare al largo delle coste croate ha provocato la morte di tre persone e un disperso. L’incidente si è verificato nelle acque dell’Adriatico tra le isole di Šolta e Brač, coinvolgendo un grande catamarano passeggeri e una barca a vela battente bandiera francese, poi affondata.

Secondo quanto riferito dal Ministero degli Affari Marittimi e dei Trasporti croato, il catamarano, operato da una compagnia privata locale e con a bordo circa 118 passeggeri e sette membri dell’equipaggio, si sarebbe scontrato per cause ancora in fase di accertamento con l’imbarcazione a vela, su cui si trovavano otto persone.

A seguito dell’impatto, la barca a vela è affondata rapidamente. Le operazioni di soccorso hanno consentito di trarre in salvo quattro dei passeggeri presenti a bordo, mentre per altri tre è stato possibile soltanto constatarne il decesso. Una persona risulta tuttora dispersa.

Le autorità croate hanno successivamente confermato che le vittime sono cittadini cechi. “Siamo profondamente addolorati per la tragica notizia della morte di almeno tre cittadini cechi a seguito della collisione tra uno yacht e un catamarano in Croazia”, ha dichiarato all’AFP il portavoce del Ministero degli Esteri ceco, Adam Corgo, aggiungendo che il console si è recato sul luogo dell’incidente.

Le operazioni di ricerca del disperso proseguono nelle acque tra le due isole, mentre le autorità marittime hanno avviato un’indagine per chiarire dinamica e responsabilità dello scontro. Immagini dell’imbarcazione semiaffondata e del catamarano coinvolto sono circolate sui media e sui social network.