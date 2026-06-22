Casa di Riposo di Asiago: la Regione Veneto ne certifica la crescita con il passaggio alla classe 1/B

Negli ultimi anni il Centro di Viale dei Patrioti ha esteso i servizi rivolti agli anziani e alle famiglie, sviluppato attività aperte al territorio, investito nell’innovazione organizzativa e avviato nuovi progetti di crescita. Un’evoluzione che oggi trova un importante riconoscimento istituzionale: la Regione Veneto ha riclassificato la Casa di Riposo di Asiago dalla precedente classe 2 alla classe 1/B, certificando, con Decreto Dirigenziale n. 11489 del 27 febbraio 2026, il percorso di sviluppo compiuto dall’IPAB e il ruolo sempre più centrale assunto nella rete dei servizi socio-sanitari dell’Altopiano.

Questo passaggio di categoria certifica quanto l’IPAB di Asiago abbia saputo progredire, consolidarsi e investire sul futuro, fino a diventare un punto di riferimento del territorio, sia come struttura di accoglienza, che come presidio sociale e socio-sanitario.

Accanto all’attività residenziale dedicata a persone autosufficienti e non autosufficienti, l’Ente ha, infatti, sviluppato nuovi servizi aperti alla comunità, tra cui l’assistenza domiciliare e la consegna pasti in convenzione con il Comune di Enego. Parallelamente, ha investito nell’innovazione organizzativa e tecnologica, nel miglioramento continuo della qualità e nella formazione del personale, realizzando un percorso che oggi trova conferma nella nuova classificazione regionale. Un risultato che tiene conto di molteplici aspetti: dai servizi erogati al numero e alla tipologia degli utenti assistiti, passando per l’assetto organizzativo e la capacità gestionale.

In prospettiva futura, assumono particolare rilevanza anche i prossimi progetti condivisi con il Comune di Asiago, tra cui la riqualificazione dell’ex Caserma Riva, destinata a ospitare 13 nuovi alloggi collegati alla Casa di Riposo e nuovi spazi per attività ambulatoriali, e lo sviluppo di ulteriori servizi pensati per la comunità anziana asiaghese.

Il passaggio alla classe 1/B comporterà pure alcuni adeguamenti organizzativi previsti dalla normativa regionale. Oltre al nuovo statuto, già approvato dal CdA nella seduta dell’11 giugno scorso, tra le principali novità figurano l’ampliamento del Consiglio di Amministrazione da tre a cinque componenti al prossimo rinnovo, la disciplina dell’organo di revisione dei conti nominato direttamente dalla Regione e l’istituzione della figura dirigenziale del Segretario-Direttore, per la quale è già stato avviato il relativo iter concorsuale.

“Accogliamo con grande soddisfazione il passaggio della Casa di Riposo di Asiago in classe 1/B. È un riconoscimento importante da parte della Regione Veneto e rappresenta il frutto del lavoro svolto in questi anni dal Consiglio di Amministrazione, dalla Direzione, dal personale e da tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla vita dell’Ente. Questo salto di categoria conferma che la struttura è cresciuta: nei servizi, nella capacità organizzativa, nell’ascolto dei bisogni degli ospiti e nella progettualità rivolta al territorio. È un risultato che ci rende orgogliosi, perché valida il percorso fatto, ma che al tempo stesso ci responsabilizza rispetto alle nuove sfide che abbiamo davanti. La nuova classificazione ci consente di accompagnare in modo più adeguato lo sviluppo dell’Ente, rafforzando l’organizzazione e guardando con fiducia al futuro. Vogliamo continuare a investire sulla qualità dell’assistenza, sull’innovazione e su iniziative in grado di dare risposte concrete ai nostri anziani, alle loro famiglie e alla comunità. L’obiettivo è rendere il Centro sempre più un punto di riferimento per tutto l’Altopiano: non solo una struttura residenziale, ma un luogo di cura, prossimità e collaborazione con il territorio. Affronteremo gli adeguamenti previsti con gradualità e serietà, mantenendo al centro la continuità della gestione, la trasparenza e soprattutto l’attenzione alle persone.” Dichiara il presidente della Casa di Riposo, Sandro Rigoni.