Campo Marzo: giostre gratuite per disabili e accompagnatori

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Luna park di Campo Marzo gratuito per le persone con disabilità e i loro familiari o accompagnatori domani giovedì 1 settembre e lunedì 5 settembre. Lo hanno deciso i gestori delle giostre riproponendo, in collaborazione con gli assessori al sociale e alle manifestazioni, un’iniziativa di solidarietà sempre molto apprezzata dai vicentini.

“In un momento piuttosto complesso sia per gli operatori economici sia per le famiglie – dichiara il sindaco – ringrazio gli attrazionisti della Festa dei 8 per questo gesto molto concreto di attenzione verso i nostri concittadini più fragili”.

Per accedere gratuitamente alle giostre che aderiscono all’iniziativa, nei giorni 1 e 5 settembre a partire dalle 15.30 le persone con disabilità potranno presentarsi all’info point allestito all’ingresso del luna park verso viale Roma (ex Caffè Moresco).

L’accesso gratuito alle giostre vale anche per il familiare o l’accompagnatore, a cui spetterà valutare a quali attrazioni accedere in relazione alle condizioni di salute della persona con disabilità.

Sono esclusi dalla promozione i chioschi enogastronomici e le giostre in cui si vincono premi.

Le giostre resteranno a Campo Marzo fino a domenica 18 settembre, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 23 e il venerdì dalle 15 alle 24. Il sabato e i festivi l’apertura è prevista dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 24.

Nella serata del 7 settembre, durante la veglia al Santuario di Monte Berico, il luna park funzionerà, ma gli impianti saranno silenziati dalle 20.