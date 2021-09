Camera di Commercio: 384 mila euro per la promozione di cultura e turismo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

La Camera di Commercio di Vicenza ha rifinanziato il Bando Unico Annuale rivolto a enti, organismi e associazioni del territorio provinciale riservando tali risorse alla valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo.

Le domande possono essere presentate dal 4 al 28 ottobre

Lo sviluppo economico di un territorio si favorisce sostenendo l’attività delle imprese, ma anche di quei soggetti portatori di interesse che possono realizzare progetti di ampio respiro a favore della crescita. Proprio con l’obiettivo di sostenere queste progettualità, la Giunta della Camera di Commercio di Vicenza ha approvato il rifinanziamento del Bando Unico Annuale già pubblicato nel mese di febbraio con una dotazione di 1,15 milioni di euro, stanziando ulteriori 384 mila euro di contributi per sostenere specifiche iniziative di enti, organismi e associazioni.

I progetti di interesse collettivo che potranno essere oggetto di finanziamento dovranno riguardare in particolare il sostegno alla competitività delle imprese, attraverso attività per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo.

Non solo, proprio con l’obiettivo di sostenere iniziative di più ampio respiro e dunque con una maggiore capacità di incidere sul territorio, per essere ammessi al finanziamento i progetti dovranno essere presentati congiuntamente da almeno tre soggetti portatori di interessi generali, almeno uno dei quali dovrà essere un ente pubblico, con un valore complessivo non inferiore ai 20 mila euro.

I progetti potranno essere finanziati per un importo fino al 50% dei costi preventivati, con un contributo massimo che comunque non potrà superare i 60 mila per progetto.

Le iniziative ammesse al finanziamento dovranno essere avviate entro il 31 dicembre 2021 e concludersi entro il 31 gennaio 2023. Ai fini del bando sarà possibile conteggiare le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda di contributo e fino ad un massimo di 90 giorni dalla data di conclusione dell’iniziativa.

Le domande possono essere presentate a partire dal 4 febbraio al 28 ottobre marzo, tramite PEC (cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it), compilando il modulo disponibile sul sito della Camera di Commercio di Vicenza.