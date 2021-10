Buongiorno Vicenza: La Bertoliana che non c’è

“La nuova Bertoliana all’ex tribunale riceve una prima (illustre) bocciatura” . Questo il titolo all’interno di un free press locale che arriva a casa nostra ogni mese da qualche mese in cui Antonella Agnoli, definita massima esperta in materia di Biblioteche, avrebbe demolito uno dei grandi progetti su cui l’attuale Amministrazione comunale si gioca la faccia e, probabilmente, molto di più. Peccato che dopo pochi giorni arrivi una lettera a firma Antonella Agnoli che smentisce quanto riferito – soprattutto nel titolo – dal free press in questione. Proprio oggi infatti, il Giornale di Vicenza nella rubrica delle lettere al Direttore pubblica il testo autografo della “massima esperta di biblioteche” che prende nettamente le distanze da quanto le è stato attribuito, specialmente riguardo alla sua presunta bocciatura della nuova sede all’ex tribunale di Santa Corona. E mentre la Agnoli smentisce, la Presidente della Bertoliana, Chiara Visentin, interviene giusto due giorni fa a commentare i progetti che hanno partecipato alla valutazione (tuttora in corso) dello studio di fattibilità prima che vengano giudicati definitivamente. Un’irritualità mai vista.

La procedura infatti è tuttora in corso di valutazione da parte della commissione perché sembra ci siano un paio di offerte anomale.

C’è qualcosa che non funziona intorno alla nuova Bertoliana che ancora non c’è ma che ha già scatenato bocciature pilotate e interventi tanto inopportuni quanto a gamba tesa.

Giriamo la riflessione a Sindaco e Assessore alla Cultura.