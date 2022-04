Buongiorno Vicenza: Diamanti lancia Possamai e “detta” la linea al PD

L’intervista a Giovanni Diamanti pubblicata oggi sul Giornale di Vicenza si presenta come il punto di vista di un esperto analista politico, in realtà sembra più un endorsement a Giacomo Possamai e un consiglio al PD di Vicenza per la candidatura contro Rucco il prossimo anno.

In sostanza cosa dice il guru di Youtrend? Le Primarie si fanno quando non c’è un candidato forte perché in questo modo si dà al popolo dei Dem la possibilità di scegliere, viceversa stavolta il candidato forte c’è, è il capogruppo in Regione quindi le Primarie non servono.

Si vada serenamente all’investitura per acclamazione.

Diamanti è consulente di molte amministrazioni locali – tutte di centrosinistra – ed illustra una strategia che potrebbe superare le divisioni interne di cui sembra soffrire il PD locale. Possamai è il candidato giusto contro Rucco, potrebbe vincere, non servono le Primarie che alla fine, più che unire, dividono e lasciano strascichi di rabbie e frustrazioni per chi le perde. È un ulteriore segnale di fumo al popolo del Centrosinistra dopo la smentita di ieri di Daniela Sbrollini che ha chiuso la porta a qualsiasi accordo con il Centrodestra e si è consegnata mani e piedi ad un Centrosinistra che mal sopporta i renziani. Un harakiri annunciato.

Sembra un timing deciso a tavolino, prima Sbrollini, oggi il guru del PD, domani chissà, ma è fin troppo chiaro che dalla parti dell’opposizione a Francesco Rucco qualcosa si sta muovendo e forse molto più organizzata di quanto non abbia lasciato intendere la fiacca minoranza consiliare in questi anni. Vedremo a questo punto come risponderanno gli altri leader che stanno lavorando sull’alternativa al centrodestra come Isabella Sala, Achille Variati, Otello Dalla Rosa o il solito fantomatico alto profilo della società civile a cui si potrebbe ricorrere per mettere tutti d’accordo.