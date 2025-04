Approvato il Bilancio di esercizio 2024 dell’Ipab di Vicenza, Variati: “Risultato positivo”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il Consiglio di amministrazione dell’Ipab di Vicenza ha approvato il Bilancio di esercizio 2024 che conferma una situazione di sostanziale pareggio, segno della solidità dell’Ente. Il risultato effettivo della gestione si attesta a 25.772,00 euro, al netto di una componente straordinaria di 473.915,00, derivante da un’operazione di alienazione patrimoniale completata durante l’anno.

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal presidente Achille Variati: «Chiudere il bilancio in equilibrio, in un contesto complesso come quello attuale, è un risultato di grande rilievo. Ed è ancor più significativo perché ottenuto senza ricorrere all’utilizzo di ammortamenti sterilizzabili, segno di una gestione sana, prudente e responsabile delle risorse pubbliche che ci sono state affidate».

Il 2024 ha visto Ipab di Vicenza impegnata nel rafforzamento dell’offerta socio-assistenziale e nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, oltre che su interventi mirati alla riorganizzazione dei servizi e al miglioramento della qualità dell’assistenza.

«Guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli delle sfide che ci attendono, ma anche dell’importanza sociale del nostro lavoro – ha commentato Variati -. L’obiettivo resta quello di rispondere in modo sempre più efficace e umano ai bisogni delle persone fragili, mantenendo saldi i principi di equità, sostenibilità e prossimità che ci guidano ogni giorno. L’esito di questo Bilancio pone le basi per un 2025 all’insegna di progetti rilevanti e orientati all’innovazione e all’ attenzione al territorio».

Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) – Le informazioni contenute in questo messaggio e nei suoi allegati sono di natura professionale e riservata e quindi