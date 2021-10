Buongiorno Vicenza: Dalla Negra aderisce al Rucchismo

Forza Italia perde un pezzo storico e, per la prima volta dall’inizio del mandato, la Lista Rucco acquista un consigliere. E non uno qualsiasi arrivato in Sala Bernarda per caso – come potremmo dire di molti altri – no, in questo caso Rucco arruola un pezzo da novanta della politica cittadina del Centrodestra. Lunga militanza nel Fronte della Gioventù, cresciuto nella destra vicentina, segretario cittadino di AN, consigliere comunale piú volte ed assessore nei due mandati di Enrico Hullweck, Dalla Negra lascia Forza Italia, che considera una vicenda politica ormai finita e abbraccia il civismo secondo la grammatica di Francesco Rucco, che ha il pregio di aver creato la comfort zone del centrodestra in cui diventa naturale approdare se non ci si riconosce nell’offerta politica di Salvini o Meloni. Sono iniziate le manovre per il 2023 ed i riposizionamenti per le liste? A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca come diceva Andreotti, certo è che il passaggio di una figura di spessore e storia politica come Dalla Negra lascia almeno un paio di riflessioni da fare, la prima riguarda l’attrattività della Lista Rucco, cui si sta guardando come al gruppo politico trainante del 2023 (ricordiamo tutti la Lista Zaia?), la seconda è tutta su Forza Italia, un’esperienza ai titoli di coda che lascia ormai a presidio solo Matteo Tosetto e pochi altri.