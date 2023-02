Rucco: “Parte oggi il progetto Vicenza Insieme”

Vicenza Insieme. “Da metà Giugno parte la nuova azione concreta di coinvolgimento dei vicentini nelle scelte di visione e quotidiane che li vedranno ancora più protagonisti della città che stiamo cambiando in meglio da 5 anni e che sarà sempre più all’altezza della nostra Vicenza nei prossimi 5”. Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028.

Il nuovo progetto verrà presentato ancora più nel dettaglio nei prossimi mesi contestualmente alla costruzione del programma di Governo della città per il 2023/2028 del centrodestra civico. Il centrodestra che ancora oggi sui più importanti quotidiani nazionali viene raccontato solidamente in salute nella fiducia di tutti gli italiani grazie alla qualità dei suoi rappresentanti al Governo, a partire dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dei suoi amministratori che guidano le Regioni, come Luca Zaia, e che stanno rilanciando le città, come Francesco Rucco. Lo stesso centrodestra che giovedì sera ha dato il calcio di inizio ufficiale e già superpartecipato alla campagna elettorale che si concluderà il 14 e 15 maggionelle due giornate che decideranno il futuro di Vicenza. In questi anni complessi attraversati dalla pandemia che ha impegnato la Giunta Rucco in azioni che sono diventate un modello anche in altre città italiane, l’azione di rilancio della città per uscire dai dieci anni di immobilismo del PD è andata dritta e ha cercato di coinvolgere i cittadini nelle scelte nei limiti consentiti dalla situazione emergenziale. In particolare il Sindaco ha tenuto sempre un rapporto con i cittadini scegliendo di non rimanere solo chiuso a Palazzo (come invece avveniva in passato col PD) e l’evento di THINK ha rappresentato un segnale importante di partecipazione moderna e concreta. Per la nuova fase che la città sta per attraversare e nella quale si realizzeranno tutti i miglioramenti che questa Giunta ha conquistato con fondi che mai prima erano stati portati a Vicenza in queste dimensioni il Sindaco Rucco condivide con la squadra del centrodestra un nuovo progetto, Vicenza Insieme.

“VI sarà la nuova accelerazione che daremo a Vicenza alla nostra modalità di Governo della città in questi anni decisivi per il miglioramento che la città. Visto che i progetti che abbiamo portato a casa in dimensioni mai viste prima nei prossimi anni diventeranno realtà di queste trasformazioni in corso i vicentini saranno protagonisti assoluti attraverso un metodo di coinvolgimento in tutti i quartieri che è senza precedenti a Vicenza.” Spiega il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico 2023/2028. “La partenza del nuovo percorso sarà già a metà giugno, subito dopo che avremo costituito la Giunta e convocato il primo Consiglio Comunale. I dettagli li presenteremo nelle prossime settimane come infrastruttura portante del programma di Governo 2023/2028. Ma nel mentre voglio accennare gli strumenti di coinvolgimento principali di Vicenza Insieme. Il primo è la Giunta che una volta al mese si riunirà con una parte di seduta aperta in un quartiere della città. In secondo luogo due volte all’anno convocheremo un Consiglio Comunale aperto in 2 quartieri di Vicenza. Terza azione, ogni anno per 2 mesi organizzeremo un percorso di ascolto e proposte che attraverserà i quartieri con incontri nei quartieri e io come Sindaco passerò ogni mese una giornata intera in un unico quartiere ogni mese svolgendoli insieme a cittadini, associazioni, operatori economici e altri protagonisti della vita cittadina il mio lavoro. Anche i mezzi di informazione del Comune saranno centrali sempre di più in questo percorso di protagonismo dei cittadini e dei quartieri. Avvieremo la sezione sondaggi dei vicentini con un tema a settimana sul sito e il racconto e commento insieme ai vicentini sul giornale del Comune. E avvieremo il numero e il servizio informativo WhatsApp per le informazioni più urgenti e insieme più rilevanti per i cittadini. Insomma Vicenza sarà davvero protagonista della sua trasformazione e del suo rilancio che avrà i quartieri al centro e i cittadini come attori principali. Con tutti i partiti della nostra squadra e con Idea Vicenza nelle prossime settimane lavoreremo all’operatività di questo progetto che rappresenta l’anima storicamente popolare del centrodestra civico vicentino insieme alla nostra sensibilità all’innovazione.”