Dueville – Bando di concorso del PD per mandare un giovane a seguire la campagna democratica di Biden

Riceviamo e pubblichiamo

Il circolo PD di Dueville ha organizzato un bando di concorso per ricordare Antonio Copiello, amico e membro fondatore del circolo di Dueville, prematuramente scomparso due anni fa.

Questo bando assegnerà un premio dell’ammontare di 1.800 EUR per dare modo ad uno/a giovane appassionato/a di politica di recarsi negli Stati Uniti e partecipare attivamente alla campagna dei Democratici USA per le elezioni presidenziali del 2024 (in allegato il bando). “Si tratta di un’occasione più unica che rara per un giovane vicentino di fare un’esperienza che già in passato hanno vissuto il nostro attuale sindaco Giacomo Possamai e Giovanni Diamanti” afferma Farida Bocchese, Segretaria del circolo PD del Comune di Dueville.

Le candidature devono arrivare entro il 20 maggio alla mail del PD provinciale di Vicenza segreteria@pdvi.it