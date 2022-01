Brendola, con Open Fiber la fibra ottica arriva in città

A Brendola arriva una rete di telecomunicazioni innovativa che permetterà di navigare con la fibra ottica. Open Fiber, nell’ambito del progetto BUL (Banda ultra larga) promosso dai bandi Infratel (società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico) ha realizzato a Brendola una rete in banda ultra larga. Da qualche giorno, quindi, i servizi di connettività superveloci sono fruibili in città. “Il progetto di sviluppo nel nostro Comune ci consente da oggi di usufruire di una rete moderna, all’avanguardia e a prova di futuro, perché capace di abilitare tutte le tecnologie finora esistenti – spiega il sindaco Bruno Beltrame – un progetto che è partito nel 2017, appena ci siamo insediati in amministrazione e che oggi, dopo due anni di lavori, garantisce la copertura dell’85% del nostro territorio comunale con una velocità di 100 mega. Per il restante 15% del territorio, dove le zone non sono servite da Open Fiber, le linee lavorano invece su wi-fi con una copertura minima garantita di 30 mega. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale per il grande lavoro svolto. “Ricordo che la banda ultra larga viaggia sopra i 30 mega – commenta l’assessore ai lavori pubblici Matteo Fabris – e che gli stabili comunali individuati per essere cablati sono: il polo scolastico, il polo infanzia 0-6 anni, il centro pubblica utilità di Vò e il centro sociale di Brendola, il centro medico, la biblioteca, il polo sportivo e il municipio. Per i privati coperti da fibra, invece, basterà contattare i vari operatori per i contratti di servizio”. L’infrastruttura della fibra, quindi, è un passo avanti importante verso la digitalizzazione di Brendola ed è un servizio a benefico di privati e imprese, soprattutto in questo momento di pandemia dove sempre più si lavora da casa o a scuola si applica al dad. “È evidente che i lavori sono durati molto – continua Fabris – l’appalto è nazionale e il cablaggio è stato deciso da Open Fiber in base alle linee guida del bando europeo, pertanto il nostro Comune ha soltanto individuato i luoghi comunali da cablare”. “Un paese più digitale – conclude Beltrame – è un passo avanti verso il futuro a favore delle nuove generazioni”. Con una nota, Open Fiber precisa di essere “un operatore wholesale only, che non vende perciò servizi al cliente finale, ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati. I principali operatori partner di Open Fiber stanno già commercializzando i servizi disponibili sulla rete ultraveloce realizzata nella città di Brendola: i cittadini interessati non devono far altro che verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità”.