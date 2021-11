Blitz in Campo Marzo: 8 persone identificate, 1 segnalato per detenzione di marijuana

Si è concluso con otto persone identificate, di cui una segnalata in prefettura per detenzione di sostanza stupefacente, il controllo effettuato a campo Marzo nel pomeriggio di martedì 2 novembre. In campo il Nucleo operativo speciale (Nos) e le pattuglie antidegrado della polizia locale, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri.

Il controllo ha riguardato un gruppo di persone che stazionavano su una panchina vicina al monumento Fogazzaro, all’interno dell’area verde. Tra questi, alcuni sono stati pizzicati mentre consumavano bevande alcoliche, violando l’ordinanza del sindaco che ne vieta il consumo all’aperto. Ad un’altra persona, che stava effettuando i propri bisogni, è stata invece contestata la violazione del Regolamento di polizia urbana.

Inoltre, nel corso dell’operazione di identificazione due membri del gruppo che si comportavano in maniera sospetta, cercando di allontanarsi visibilmente innervositi nonostante i loro documenti fossero in regola, sono stati sottoposti alla perquisizione personale. Uno dei due è stato trovato in possesso di una scatoletta di metallo con 2,36 grammi di marijuana. Per G.S.R, queste le sue iniziali, è scattata quindi la segnalazione in prefettura.