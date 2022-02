Blitz della Questura: sei Fogli di via, un’espulsione e sei permessi di soggiorno revocati

Nella giornata di ieri, il Questore della Provincia di Vicenza, Paolo Sartori, ha disposto un’operazione di controllo straordinario del territorio. L’azione è stata svolta in maniera congiunta da Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, con controlli in tutta la città. Sono state sottoposte all’identificazione numerose persone, specialmente nel cosiddetto Quadrilatero e nei portici pedonali che portano a Monte Berico. A supporto anche l’unità cinofila della Guardia di Finanza.

A Monte Berico sono stati identificati quattro senza tetto, tra i quali un un cittadino del Bangladesh classe 1988, senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno. Gravato di procedimenti penali per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per reati contro il patrimonio, è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di Espulsione con Ordine di lasciare il territorio nazionale entro una settimana. Gli altri clochard sono semplicemente stati accompagnati in Questura per approfondire la loro posizione.

Anche in centro sono stati effettuati controlli su undici esercizi pubblici, 65 autoveicoli e 156 persone. Complessivamente, i provvedimenti emanati sono:

· 2 Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Vicenza, per un periodo di 3 anni, nei confronti di un cittadino italiano, residente a Montecchio Maggiore, gravato da precedenti penali e di Polizia per porto abuso di arma e reati control il patrimonio, rintracciato sul territorio di Vicenza senza alcun apprezzabile motivo a permanervi e nei confronti di altro cittadino italiano residente in Provincia di Padova rintracciato nelle zone di Campo Marzo.

· 5 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani, uomini e donne con precedenti penali e/o di Polizia, per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona ovvero in materia di armi i quali, a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata pericolosità sociale.

· 1 Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti del sopra citato cittadino del Bangladesh che stazionava sotto i portici che conducono a Monte Berico, sprovvisto del Permesso di Soggiorno ed irregolare sul Territorio Nazionale, con precedenti Penali e /o di Polizia per reati di stupefacenti, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, e reati contro il patrimonio. Costui avrà ora 7 giorni di tempo per lasciare il nostro Paese, in caso contrario verrà accompagnato coattivamente alla Frontiera.

· 6 Revoche di Permessi di Soggiorno, in particolare nei confronti di un cittadino brasiliano, tre cittadini albanesi e 2 cittadini tunisini, i quali non posseggono più i requisiti per soggiornare nel nostro territorio.