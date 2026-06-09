Blitz della Guardia di Finanza nel Vicentino: 32 lavoratori irregolari, sequestri e maxi sanzione da 600mila euro a un money transfer

Trentadue lavoratori irregolari scoperti, quasi duemila prodotti sequestrati perché non conformi alle norme di sicurezza e sanzioni fino a 600mila euro nei confronti di un money transfer. È il bilancio delle recenti attività di controllo condotte dalla Guardia di Finanza di Vicenza nell’ambito del contrasto all’economia sommersa e all’illegalità economico-finanziaria.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza hanno intensificato nelle ultime settimane le verifiche su tutto il territorio berico, portando alla luce numerose irregolarità in diversi settori.

Oltre 30 lavoratori in nero, denunciato un imprenditore

Nel corso dei controlli in materia di lavoro, i finanzieri hanno individuato 32 lavoratori irregolari, tra i quali un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno.

Per quest’ultimo episodio un imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per aver impiegato un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale.

Le verifiche effettuate presso numerose attività commerciali hanno inoltre consentito di accertare la presenza di oltre 30 lavoratori non regolarmente assunti. In sei casi è stata avanzata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la proposta di sospensione dell’attività.

Sequestrati quasi 2.000 prodotti non sicuri

Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela dei consumatori e del mercato.

I militari hanno sequestrato circa 1.950 prodotti, tra accessori per smartphone, articoli di bigiotteria e calzature, risultati privi delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

Le violazioni contestate hanno comportato sanzioni amministrative per circa 12 mila euro.

Abiti contraffatti e ambulanti abusivi

Nel corso delle attività sono stati individuati anche due venditori ambulanti sprovvisti delle necessarie autorizzazioni.

Uno di loro è stato denunciato per la vendita di 540 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti riconducibili a noti brand internazionali.

Money transfer nel mirino: sanzioni fino a 600mila euro

Tra gli interventi più rilevanti figura quello effettuato nel settore dei trasferimenti di denaro.

I finanzieri vicentini hanno contestato sanzioni fino a 600.000 euro a un esercizio di money transfer che, secondo quanto accertato, avrebbe consentito ai propri clienti di effettuare trasferimenti frazionati di denaro verso l’estero oltre il limite massimo consentito di 2.000 euro, in violazione della normativa antiriciclaggio.

Anche dieci clienti sono stati sanzionati, con importi che possono arrivare fino a 50.000 euro ciascuno.

Irregolarità anche in un distributore di carburante

Nel corso dei controlli sulla trasparenza dei prezzi è stata inoltre rilevata un’irregolarità presso un distributore stradale di carburanti.

I finanzieri hanno riscontrato una difformità tra il prezzo applicato alla clientela e quello comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, contestando una sanzione amministrativa di 400 euro.

L’impegno contro l’economia sommersa

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al lavoro irregolare, alla contraffazione, alle violazioni della normativa antiriciclaggio e alle forme di concorrenza sleale che danneggiano le imprese rispettose delle regole.

Come sottolineato dal Corpo, l’obiettivo resta quello di tutelare il mercato, i consumatori e le risorse economiche della collettività, garantendo il rispetto delle norme e condizioni di concorrenza corrette tra gli operatori economici.