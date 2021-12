Blitz col cane antidroga a scuola: 17enne sorpreso con 7 grammi di fumo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

A seguito di un controllo con il cane antidroga in un istituto superiore di Noventa (del quale non è stato reso noto il nome), un diciassettenne è stato denunciato per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I fatti mercoledì mattina, quando i carabinieri si sono recati nel plesso scolastico, senza trovare droga. Tuttavia, un allievo era stato puntato: sui suoi vestiti c’erano tracce di stupefacenti, secondo l’olfatto del cane. A quel punto, i militari hanno accompagnato a casa il ragazzo per setacciare l’abitazione. In camera da letto, il ragazzino aveva 8 involucri di cellophane, contenenti all’incirca 7 grammi di hashish. Inoltre, sul posto è stato rinvenuto anche un bilancino, facendo scattare la denuncia al tribunale dei minori.