Beccato con la coca, cerca di scappare in bicicletta: pusher denunciato

La Polizia di Stato di Vicenza ha denunciato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio O.E., cittadino nigeriano classe 1989 con precedenti. Inutile il tentativo di fuga del pusher, che ha cercato di darsela a gambe in bicicletta.

Il fatto ieri pomeriggio, quando gli Agenti si sono accorti di uno colloquio sospetto tra l’uomo e un possibile acquirente. L’uomo è scappato quindi sul suo velocipede da via Cavalieri di Vittorio Veneto, ma è stato bloccato in via Battaglione Stelvio. Durante la fuga, l’uomo ha cercato di disfarsi degli ovuli di cocaina, che è stata sequestrata e analizzata dagli esperi della Scientifica.

L’uomo è stato quindi deferito per detenzione ai fini di spaccio.