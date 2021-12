Basso vicentino: gli trovano in casa mezzo etto di cocaina, spacciatore arrestato

Nel pomeriggio di ieri, a Castegnero, i carabinieri di Barbarano Mossano hanno sorpreso B.D., 30 anni, con precedenti, residente in zona e gravato di precedenti, in possesso di una dose di cocaina. A seguito del controllo in strada, l’uomo è stato trovato con una pallina di cellophane contenente un grammo di sostanza stupefacente. In seguito, eseguita la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo altri quindici involucri di coca, contenenti complessivamente 52 grammi, assieme ad un bilancino e a materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e quindi messo ai domiciliari in attesa di processo.