Basso vicentino: gli trovano coca e fumo in casa, arrestato spacciatore di vent’anni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Questa mattina, i carabinieri di Barbarano Mossano, dotati di unità cinofila, hanno perquisito la casa di G.G.D., vent’anni, residente a Barbarano, gravato di precedenti di polizia. In casa del giovane sono stati trovati 46 grammi di hashish, già preconfezionati per la vendita, e 24 di cocaina, oltre a bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro; il giovane prima è stato arrestato quindi confinato ai domiciliari.