Autostrada Brescia-Padova e Valdastico: attivato il piano invernale

A4 Holding ha attivato, nel periodo compreso fra la metà di novembre e il prossimo marzo 2024 sui 236 km della A4 Brescia – Padova e della A31 Valdastico e sulle tangenziali e sui raccordi esterni di propria competenza, il Piano di gestione delle emergenze invernali 2023,strutturatoper far fronte alle esigenze di sicurezza che si possono determinare sia a causa dell’abbassamento delle temperature e il sopraggiungere del clima rigido, sia per l’innalzamento dei volumi di transito, particolarmente durante il weekend dell’8 dicembre e in occasione delle festività natalizie.

La macchina organizzativa della concessionaria autostradale ha così elaborato e programmato un potenziamento dei servizi sulla rete di competenza, anche in considerazione dei dati di andamento del traffico sulle due tratte, che nei primi nove mesi del 2023 hanno registrato (rispetto ai valori dello stesso periodo del 2022) un ulteriore aumento del traffico giornaliero medio che complessivamente sale del 3,7%, principalmente per la crescita del numero dei veicoli leggeri in transito (+4,8%), rispetto a una flessione registrata dei mezzi pesanti (-1,1%).

Dopo la riunione operativa fra dirigenti e tecnici di A4 Holding e A4 Brescia Verona Vicenza Padova insieme ai vertici delle polizie stradali di Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Rovigo, per condividere le linee d’intervento e di presidio delineate nel piano 2023, è stato ratificato un programma di interventi organico, predisposto con un’altissima professionalità tecnica e mirato ad anticipare, quando non a risolvere, i possibili disagi dovuti alle temperature, al ghiaccio e alle precipitazioni nevose e garantire così la regolare fluidità e sicurezza della circolazione stradale sull’intera tratta di competenza, con particolare attenzione alla parte Nord della A31 Valdastico, proprio per il sopraggiungere del periodo di maggior accesso ai caselli in direzione delle località sciistiche.

Nel dettaglio è prevista l’attivazione di una flotta di 330 unità fra mezzi e attrezzature invernali dislocate in 14 Centri Servizi Invernali, disposti in diversi punti all’interno della rete autostradale e che occupano mediamente oltre 565 collaboratori (di cui 450 addetti esterni) fra autisti, manovratori e personale dedicato alle aree di servizio e di parcheggio.

Il tutto supportato dal COV (Centro Operativo di Viabilità), cuore nevralgico della gestione della viabilità autostradale nella tratta di competenza e situato nella sede di Verona di A4 Holding, e dai 78 addetti ausiliari alla viabilità.

In aiuto alle attività di prevenzione e gestione dello stesso COV e per la migliore informazione e assistenza a chi viaggia, sulle tratte sono dislocati 115 pannelli a messaggio variabile e 254 telecamere, oltre a 242 colonnine SOS, poste ogni due chilometri lungo il percorso autostradale.

Il Piano 2023 predispone e programma tutti gli interventi preventivi, al fine di evitare la formazione di ghiaccio e forti accumuli di neve al suolo, con particolare attenzione alle zone maggiormente esposte al rischio di precipitazione a carattere nevoso, che storicamente sono quelle fra Brescia Centro e Sirmione, fra Montecchio e Vicenza Est e sull’intera A31 Valdastico.

A tal proposito in A4 Brescia- Padova e in A31 Valdastico è bene ricordare che è già obbligatorio – dal 15 novembre 2023 e fino al 15 aprile 2024 – l’utilizzo delle gomme invernali (o in alternativa di quelle quattro stagioni) oppure di catene a bordo veicolo.

A4 Holding ha peraltro completato in queste settimane la riqualificazione e il miglioramento di alcuni tratti di pavimentazione in A4 e A31 e sulle tangenziali in gestione per complessivi 46,3 Km, proprio per garantire maggiore sicurezza e comfort per chi viaggia, in previsione delle situazioni di possibile rischio legate alle precipitazioni e alle temperature invernali.

Sulle tratte di competenza sono sempre attive 14 aree di servizio e 6 aree di sosta. A disposizione dei clienti 6 stazioni di ricarica per le auto elettriche (Monte Baldo Ovest, Monte Baldo Est, Scaligera Ovest, Tesina Est, Limenella Ovest e il Truck Park Brescia Est), per complessivi 13 punti di ricarica, e un nuovissimo impianto di metano GNC per i mezzi leggeri e GNL per i mezzi pesanti (Limenella Est).

Per anticipare tutte le esigenze dei clienti A4 Holding è da sempre dotata, oltre che di bollettini meteo che si basano su dati previsionali e di allertamento, anche di diverse centraline meteo, dislocate lungo la A4 e la A31 mediamente ogni 10 km, che forniscono i dati rilevati quali intensità della precipitazione in mm e stato della visibilità espressa in metri.

Per la divulgazione di tutte le notizie utili ai viaggiatori in questo periodo, A4 Holding utilizzerà prioritariamente il canale del CCISS, oltre alle emittenti radiofoniche regionali e locali, alla sua app Infoviaggiando e al social media Telegram che, attraverso il nuovo Chatbot attivo da luglio di quest’anno consente di organizzare al meglio il proprio viaggio, accedere alle webcam poste lungo le due autostrade, oltre che consultare i servizi offerti dalle aree di servizio, aggiornarsi su viabilità e meteo e che ricorda inoltre quali numeri contattare in caso di emergenza.