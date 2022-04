“Auguri, maestro Mario!”, letture ad alta voce in Biblioteca Bertoliana

In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Maggio dei libri. A partire dal 26 aprile fino al 3 maggioIn occasione del 23 aprile, Giornata mondiale del libro, e del Maggio dei libri, l’iniziativa promossa dal Cepell (Centro per il libro e la lettura), la Biblioteca Bertoliana intende celebrare il centenario di Mario Lodi, proponendo la rassegna dal titolo “Auguri, maestro Mario!” che prevede, tra l’altro, una serie di letture per bambini che si svolgeranno tra aprile e maggio.Il 17 febbraio 1922 nasce a Piadena Mario Lodi, pedagogista, scrittore, studioso del mondo dell’infanzia. Rifacendosi alle teorie di Célestin Freinet, portate in Italia dal Movimento di cooperazione educativa, proponeva una nuova didattica, basata sulla centralità del bambino, la scuola attiva, l’ascolto della voce dei bambini. Sua era la convinzione che “la scuola ha bisogno di “maestri ignoranti” che sappiano imparare dai bambini e con i bambini il loro modo di leggere il mondo”. Autore, talvolta assieme ai suoi scolari, di libri che hanno segnato un’epoca e una generazione, come per esempio “Cipì”, dedicò la sua vita all’osservazione del mondo infantile, fondando, una volta in pensione, la “Casa delle Arti e del Gioco”, laboratorio di linguaggi e metodi pedagogici.La prima lettura della rassegna “Auguri, maestro Mario!” si terrà martedì 26 aprile alle 16.30, nella sede di Laghetto (tel. 0444578225), grazie alla voce di Mariangela Santini per bambini dai 6 ai 8 anni.Seguirà, il 27 aprile alle 16.30, un incontro nella sede di Riviera Berica (tel. 0444578262), con le letture a cura di Luciana Goglione per bambini dai 5 agli 8 anni.Sempre il 27 aprile alle 16.45 nella sede di Villa Tacchi (tel. 0444578263) leggeranno Annarosa Favero, Renata Serra e Maria Grazia Cristino per bambini dai 6 ai 10 anni.

Il 28 aprile alle 17.15, nella sede di Anconetta (tel. 0444578264), le letture ad alta voce saranno a cura di Mariairene Didoni e Elena Dalla Valeria per bambini dai 3 agli 8 anni.Il 2 maggio, alle 16.30, nella sede di Villaggio del Sole (tel. 0444578266), leggerà Enrico Bellon per bambini dai 5 agli 8 anni.



Conclude il ciclo l’incontro nella sede di Palazzo Costantini (tel. 0444578223), programmato per il 3 maggio alle 16.30, con le letture a cura Daniela Bilibio per bambini dai 7 ai 10 anni.Tutte le letture sono gratuite a prenotazione obbligatoria: per prenotare telefonare alla biblioteca o inviare una mail.