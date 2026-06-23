L’ultimo inverno di Major Oak, la quercia millenaria di Robin Hood

La primavera del 2026 si è consumata senza che una sola gemma verde spuntasse dai rami contorti del Major Oak.

La maestosa quercia millenaria, cuore pulsante della foresta di Sherwood nel Nottinghamshire, è stata dichiarata biologicamente morta dagli esperti della Royal Society for the Protection of Birds.

Con lei non si spegne soltanto un monumento vegetale di dodici secoli, ma sbiadisce l’ultimo ancoraggio fisico di una delle leggende più romantiche e persistenti dell’Occidente.

C’è un’immagine che ha popolato la fantasia di generazioni di ragazzi, un archetipo letterario e sociale fissato indelebilmente nella cultura di massa dal genio romantico di Alexandre Dumas: l’eroe senza macchia e senza paura, l’arciere fiero che si oppone alla crudeltà dei potenti e all’ingordigia dei ricchi, rubando a questi ultimi per donare ai poveri: Robin Hood.

Un fuorilegge per il potere costituito, un paladino di giustizia per gli oppressi.

Questo eroe, in gran parte frutto della fantasia e della stratificazione di antiche ballate medievali prive di stringenti prove storiche, aveva un palcoscenico naturale insostituibile: la foresta di Sherwood.

E in quel palcoscenico, il Major Oak non era un semplice albero, ma il suo rifugio, il quartier generale della sua “allegra brigata”, il simbolo tangibile di una resistenza contro l’ingiustizia.

Nel corso del tempo, quel personaggio romantico è persino straripato dalla letteratura per farsi metafora politica, un vessillo ideologico sventolato ogni qualvolta si sia voluto criticare l’accentramento della ricchezza od invocare una giustizia sociale più equa.

E la quercia ne ha riflesso la popolarità, attirando milioni di visitatori da ogni angolo del pianeta, desiderosi di sfiorare la corteccia che si presumeva avesse protetto il mitico fuorilegge.

Oggi, in un mondo cinico, iper-tecnologico e profondamente materializzato, la morte biologica del Major Oak risuona quasi come la fine inevitabile di quel mito.

Come se la realtà più cruda avesse deciso di sfrattare l’illusione.

Ma a ben guardare la cronaca giornalistica britannica, a partire dai resoconti della BBC, la fine di questo gigante di legno porta con sé una lezione fin troppo moderna, che spoglia la tragedia di ogni misticismo per consegnarla alle nostre precise responsabilità.

Gli scienziati ed esperti del suolo spiegano che a stroncare l’albero non è stato un fulmine.

La Major Oak è morta per una complessa e paradossale combinazione di fattori antropici e climatici.

Da un lato, il riscaldamento globale (a proposito dei negazionisti); il Regno Unito ha inanellato negli ultimi anni stagioni consecutive di siccità estrema e ondate di calore che hanno stroncato le ultime resistenze di un apparato radicale già debole.

Dall’altro, il paradosso più amaro: lo “stupidturism” o, più elegantemente, gli effetti del turismo di massa.

Quegli stessi milioni di pellegrini giunti a Sherwood per celebrare il mito hanno, nei decenni, calpestato e compattato il terreno sabbioso attorno al tronco, rendendolo duro come cemento e impedendo l’assorbimento di acqua, ossigeno e nutrienti essenziali.

Persino i benintenzionati sforzi di conservazione strutturale del secolo scorso — l’uso di pesanti puntelli metallici, tiranti e colate di cemento per sorreggere le immense fronde — hanno finito per alterare l’invecchiamento naturale della pianta, creandole ulteriori ostacoli.

L’icona del re dei boschi è stata, insomma, soffocata dal troppo amore e dall’inaridimento del nostro tempo.

Ed è qui, forse, che la vicenda si fa parabola. La fine del Major Oak ci sbatte in faccia, con la forza silenziosa della natura, la caducità di tutte le cose del mondo.

Persino ciò che consideriamo eterno, persino un gigante che ha visto sfilare imperi, guerre e secoli di storia, è destinato a cedere al flusso del tempo e alle miserie del presente.

Tutto passa, tutto si consuma, tutto si sgretola sotto la morsa della materia.

Eppure, se la biologia risponde alle leggi inflessibili del decadimento, lo spirito umano possiede una grammatica diversa.

Perché se le cose del mondo sono caduche, i miti mostrano una pervicace e misteriosa resistenza.

L’albero biologico muore, ma il simbolo gli sopravvive, quasi a dimostrare che non esiste siccità capace di inaridire un’idea di libertà e di giustizia.

Tuttavia, la cronaca ci dice anche che l’albero non verrà rimosso.

Resterà in piedi, spoglio e monumentale, trasformandosi lentamente in un ecosistema prezioso per insetti, uccelli e funghi, continuando a servire la causa della biodiversità.

Inoltre, la sua eredità genetica sopravvive: da anni le sue talee e le sue ghiande sono state piantate in tutto il mondo per dare vita ad una progenie che manterrà intatto il suo lignaggio.

Al di là delle tutele ambientali e della genetica forestale, però, la vera sopravvivenza del Major Oak risiederà altrove.

Un albero monumentale può cedere alla siccità ed al calpestio degli uomini, ma il legame che ha saputo stringere con l’animo umano resterà intangibile.

Questa grande quercia continuerà a vivere, immortale e rigogliosa, ogni volta che un ragazzo, in futuro, aprirà le pagine di “Robin Hood” e si immergerà nei sentieri d’ombra di Sherwood.

Finché esisterà qualcuno capace di sognare una freccia scagliata nel folto della foresta contro l’avidità del mondo, le foglie del Major Oak non appassiranno mai.